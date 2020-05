Basket

Basket - NBA : Cette nouvelle anecdote folle de Steve Kerr sur Michael Jordan !

Publié le 2 mai 2020 à 21h35 par Th.B.

Coéquipier de Michael Jordan lors du deuxième passage de His Airness chez les Chicago Bulls, Steve Kerr a dévoilé une nouvelle anecdote savoureuse sur la légende de la franchise de l’Illinois.

Alors que The Last Dance , documentaire d’ ESPN diffusé sur Netflix qui plonge le spectateur en immersion dans la carrière de Michael Jordan aux Chicago Bulls et de son ultime année au sein de la franchise de l’Illinois, fait énormément parler dans la presse, les anecdotes sur His Airness se succèdent. Ancien coéquipier de Michael Jordan, Steve Kerr nous a gratifié d’un témoignage qui montre l’étendue du leadership de Jordan.

« F*ck that, Phil. On ne va pas perdre »