Basket - NBA : L'annonce des Nets sur le retour de Kevin Durant !

Publié le 2 mai 2020 à 17h35 par La rédaction

Blessé au tendon d’Achille lors des dernières Finales NBA avec les Warriors, Kevin Durant avait fait une croix sur la saison. Avec le report du calendrier à cause du coronavirus, le joueur des Nets pourrait avoir une chance de retrouver les parquets. Un scénario évoqué par son manager.

Après trois saisons de bons et loyaux services avec les Warriors de Golden State, Kevin Durant s’est engagé à la surprise générale avec les Nets de Brooklyn. Cette transaction a fait énormément de bruit, d’autant plus que la star américaine est blessée au tendon d’Achille depuis juin dernier. Depuis, KD prend son mal en patience et poursuit sa rééducation pour revenir au top de sa forme. L’arrêt de la NBA à cause de l'épidémie de coronavirus pourrait finalement profiter à Kevin Durant qui aurait une chance de rejouer avant la fin de la saison. Mais au sein de la franchise new-yorkaise, on ne veut pas se précipiter à ce sujet...

« Nous ne le forcerons jamais à revenir »