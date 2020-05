Basket

Basket - NBA : Cette révélation de Magic Johnson sur la relation entre Bryant et Jordan !

Publié le 2 mai 2020 à 23h35 par Th.B.

Légende vivante des Los Angeles Lakers, Magic Johnson a levé le voile sur un moment charnière de la grande amitié entre Michael Jordan et Kobe Bryant.

C’est un secret de polichinelle certes, mais Kobe Bryant a toujours voué une immense admiration pour Michael Jordan. Et parmi les enseignements que The Black Mamba a tiré de His Airness , la compétitivité est sans contestation possible l’un d’eux. Le regretté Kobe Bryant a tissé une relation spéciale avec Michael Jordan à l’occasion du All-Star Game de 1998 selon Magic Johnson.

« Mec, j’essaie d’être comme toi, mais d’un autre côté, je veux aussi te montrer ce que j’ai dans le ventre pendant ce All-Star Game »