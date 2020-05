Basket

Basket - NBA : Steve Kerr revient sur sa bagarre avec Michael Jordan !

Publié le 8 mai 2020 à 15h35 par A.D.

Lors de leur cohabitation chez les Chicago Bulls, Steve Kerr et Michael Jordan en sont déjà venus aux mains. L'actuel coach des Golden State Warriors est revenu sur sa brouille avec Air Jordan.

Steve Kerr éprouve d'énormes regrets. Lors de son passage aux Chicago Bulls, l'actuel coach des Golden State Warriors a eu l'occasion de côtoyer Michael Jordan. Toutefois, leur relation n'a pas toujours été au beau fixe, bien au contraire. En effet, les deux hommes ont déjà eu une violente dispute. A tel point qu'ils ont fini par se battre. Alors que cette querelle est évoqué dans la série documentaire «The Last Dance» , Steve Kerr s'est livré sur sa prise de bec avec Michael Jordan lors d'un entretien accordé à ESPN.

«C’était un mal pour un bien, mais on n’en a jamais parlé depuis»