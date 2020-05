Basket

Basket - NBA : Charles Barkley se livre sur sa brouille avec Michael Jordan !

Publié le 6 mai 2020 à 12h35 par Th.B.

Auparavant amis de longue date, Charles Barkley et Michael Jordan n’entretiennent plus les mêmes liens désormais et toute leur relation s’est détériorée après que Jordan soit devenu le propriétaire des Charlotte Bobcats, franchise rebaptisée par la suite par les Hornets.

Adversaires en NBA et coéquipiers lors de la fameuse Dream Team de 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone, Michael Jordan et Charles Barkley ont partagé des bons comme des mauvais moments au fil des années. Et durant leur après-carrière, le premier étant devenu propriétaire de la franchise des Charlotte Bobcats (appelée Hornets désormais) et le second étant un consultant NBA pour ESPN , les critiques de Barkley ont littéralement détruit leur lien qui fut un temps fraternel selon Chuck .

« Ce type a été comme un frère pour moi pendant, disons, une vingtaine d'années, mais… »