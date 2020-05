Basket

Basket - NBA : Cette légende qui en rajoute une couche sur Michael Jordan !

Publié le 5 mai 2020 à 12h35 par A.D.

Charles Barkley a eu l'occasion de se frotter aux Chicago Bulls de Michael Jordan. Selon la légende NBA, Air Jordan est plus que jamais le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps.

Charles Barkley n'a aucun doute : Michael Jordan est le GOAT. Comme on peut le revivre dans la série documentaire «The Last Dance» , l'ancienne gloire des Sixers, des Suns et des Rockets a été l'un des plus grands rivaux de Michael Jordan. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , Charles Barkley a expliqué que la légende des Chicago Bulls était incontestablement le meilleur joueur de tous les temps.

«Je n’ai jamais rencontré quelqu’un dans ma vie que je voulais battre plus que lui»