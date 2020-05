Basket

Basket - NBA : Michael Jordan n’est pas le GOAT ? Cette légende s’explique

Publié le 7 mai 2020 à 20h35 par La rédaction

Très critiqué après avoir expliqué que Kareem Abdul-Jabbar était le véritable GOAT, bien devant Michael Jordan, Isiah Thomas est revenu sur ce choix.

« Juste pour apporter un peu de contexte, Jordan a eu le meilleur prime de l’histoire de la NBA. Mais Kareem est le GOAT du basket. » avait expliqué Spencer Dinwiddie quelques jours après qu'Isiah Thomas ait placé Kareem Abdul-Jabbar au sommet dans son classement du meilleur joueur de l’histoire de la NBA. Alors que tout le monde pensait que la légende des Pistons de Detroit faisait payer à Michael Jordan leur grande rivalité, Thomas est revenu sur ses propos et a défendu son opinion.

« Kareem est mon GOAT... c’est le GOAT ! »