Basket

Basket - NBA : La fin de l'hégémonie des Warriors ? Le coup de gueule de Thompson !

Publié le 7 mai 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 7 mai 2020 à 11h36

Actuellement blessé, Klay Thompson se remet d'une rupture d'un ligament du genou. Il a donc suivi de loin la saison délicate des Warriors. Mais il refuse d'entendre parler d'une fin d'hégémonie.

Depuis 2015, les Golden State Warriors n'ont manqué aucune finale NBA. Une impressionnante hégémonie qui a vu la franchise californienne glaner trois titres en cinq finales, s'inclinant en 2016 contre les Cavaliers de LeBron James et la saison dernière face aux Raptors d'un immense Kawhi Leonard. Toutefois, l'hégémonie des Warriors a connu un coup d'arrêt monumental. De machine imbattable, Golden State est passé à pire équipe de la Ligue cette saison présentant un bilan de 15 victoires pour 50 défaites jusqu'à l'arrêt de la saison.

«Ça me tue d'entendre dire que notre dynastie est terminée»