Basket

Basket - NBA : Kevin De Bruyne s’enflamme pour LeBron James !

Publié le 7 mai 2020 à 23h35 par Th.B.

Star de Manchester City, Kevin De Bruyne est un fervent admirateur de la NBA. Et l’international belge suit les Lakers et un certain LeBron James.

Pour tous les suiveurs du football européen, Kevin De Bruyne est sans contestation possible l’un des meilleurs milieux offensifs actuels. Le maître à jouer de Manchester City est un poids lourds à la fois des Skyblues et de la sélection belge. Comme il l’a affiché sur les réseaux sociaux à certaines reprises, l’affection de De Bruyne pour la NBA est réelle. À l’occasion d’un live Instagram organisé avec Alex Caruso pour Bleacher Report , joueur des Lakers, De Bruyne a fait part de son admiration pour LeBron James.

« Je suis un grand fan de LeBron »