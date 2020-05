Basket

Basket - NBA : Kevin Durant aurait envoyé un message virulent à un journaliste des Warriors !

Publié le 6 mai 2020 à 14h35 par Th.B. mis à jour le 6 mai 2020 à 14h37

Depuis la sortie de The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty, plusieurs facettes de la personnalité de Kevin Durant ont été révélé et un accrochage entre l’auteur du livre et l’ancien joueur des Warriors a été révélé.

Journaliste pou r The Athletic couvrant les Golden State Warriors, Ethan Strauss a rédigé un livre disponible depuis le 14 avril dernier et qui met la lumière sur plusieurs domaines dont la relation entre Kevin Durant et la Dub Nation des Warriors ainsi qu’avec certains de ses coéquipiers. Dans cet ouvrage, on peut y voir plusieurs passages peu élogieux sur Kevin Durant qui aura laissé une trace indélébile de son passage aux Golden State Warriors, en bien comme en mal. Ayant contracté une certaine paranoïa concernant la façon dont il a été traité, Durant aurait refusé de témoigner et de répondre aux questions de Strauss, et l’a fait crûment savoir au journaliste.

Kevin Durant a insulté le journaliste pour éconduire ses demandes d’interview