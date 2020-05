Basket - NBA : Coronavirus, Mitchell... Ce témoignage fort sur Rudy Gobert !

Basket

Depuis sa mauvaise blague sur le Coronavirus, Rudy Gobert aurait été pris à parti par certains membres du vestiaires du Jazz. Mais selon le vice-président d’Utah, Dennis Lindsey, tout est rentré dans l'ordre.

C'est une blague qui n'a pas fait rire grand monde. Avant l'arrêt de la NBA, Rudy Gobert avait ironisé sur la gravité de la pandémie de Covid-19 en touchant volontairement tous les micros des journalistes présents en conférence de presse. Sauf que quelques jours plus tard, le pivot français était testé positif au virus engendrant l'arrêt du Championnat. Par conséquent, le comportement de Rudy Gobert a été pointé du doigt aux Etats-Unis, et au sein même de l'équipe du Jazz où certains de ses coéquipiers, dont Donovan Mitchell, seraient très remontés.

Invité à commenter cette situation, le vice-président d’Utah, Dennis Lindsey assure toutefois que les deux joueurs sont prêts à tirer un trait sur leur querelle. « Ils (Gobert et Mitchell) sont prêts à mettre cela derrière eux, aller de l'avant, agir de manière professionnelle. Nous sommes très satisfaits de la composition de notre groupe, Donovan et Rudy en particulier. Nous avons hâte de pouvoir avancer », assure-t-il dans des propos rapportés par Sport24 .

Jazz executive VP Dennis Lindsey on Rudy Gobert and Donovan Mitchell: "They're ready to put this behind them, move forward, act professionally. ... We're very pleased with the collective makeup of our group, Donovan and Rudy in particular. We look forward to moving forward."