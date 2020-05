Basket

Basket - NBA : Les grandes ambitions de Tony Parker en NBA !

Publié le 4 mai 2020 à 21h35 par J.-G.D.

En passe d’intégrer le conseil d’administration de l’OL, Tony Parker envisage de racheter une franchise de NBA dans les cinq ou dix prochaines années.

Après 18 saisons passées en NBA, couronnées de quatre titres avec les San Antonio Spurs, Tony Parker a récemment endossé le costume de président de l’ASVEL. L’homme fort de Lyon-Villeurbanne est à deux doigts d’entrer dans le conseil d’administration de l’OL, lui qui travaillera aux côtés de Jean-Michel Aulas. Et l’ancienne star de la ligue américaine a de grandes ambitions de l’autre côté de l’Atlantique. C’est ce qu’explique Parker dans une interview à The Undefeated , rapportée par RMC Sport ce lundi.

« Le but ultime, c’est de posséder un jour une franchise NBA »