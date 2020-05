Basket

Basket - NBA : Coronavirus, reprise... Shaquille O'Neal prend position !

Publié le 10 mai 2020 à 11h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Alors que la ligue américaine pourrait bientôt reprendre ses droits, Shaquille O'Neal a milité pour que la saison soit annulée.

On efface tout et on recommence. Telle est le souhait de Shaquille O'Neal. Alors que le coronavirus a frappé les Etats-Unis et le monde de plein fouet, la NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les organisateurs prépareraient actuellement la reprise de la ligue, mais selon Shaquille O'Neal il faudrait tout simplement annuler la saison. Comme l'ancienne gloire des LA Lakers l'a expliqué à For The Win , agir dans la précipitation pour achever l'exercice 2019-2020 n'aura rien de bon.

«Que chacun rentre chez soi, se prépare et revienne la saison prochaine»