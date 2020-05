Basket

Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan... L’énorme d’un joueur des Lakers

Publié le 13 mai 2020 à 20h35 par La rédaction

Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Ce débat fait aussi rage chez les fans de basket entre Michael Jordan et LeBron James. Un des coéquipiers du King n’a d’ailleurs pas hésité à recadrer un journaliste pour défendre son GOAT.

Si la NBA a fermé ses portes depuis de nombreuses semaines déjà, les fans de la ligue américaine sont toutefois bien occupés par le documentaire dédié à Michael Jordan et aux Bulls de Chicago des années 90. The Last Dance fait effectivement énormément de bruit. Dernièrement c’est Zlatan Ibrahimovic qui a réagi sur son compte Twitter . Mais cette image de gagnant et de légende donnée à Michael Jordan ne plait pas à tout le monde. La raison ? Le débat du meilleur joueur entre LeBron James et le joueur des Bulls fait rage. Un des coéquipiers du King a d’ailleurs défendu son GOAT.

« Tu n’es pas qualifié pour parler de ça. »

Pour défendre son point de vue, Colin Cowherd, l’hôte de The Herd a expliqué que la légende des Bulls intimidait ses adversaires. « Michael Jordan faisait peur et intimidait des joueurs bien plus bad ass, bien plus durs à son époque. Imaginez MJ face aux stars en jean skinny de cette époque. C’est un mismatch mental. Les gars d’aujourd’hui se vexent d’un tweet méchant. MJ abusait ses propos coéquipiers. » a expliqué le journaliste sur son compte Twitter avant que DeMarcus Cousins ne le refroidisse. « Tu n’es pas qualifié pour parler de ça. » a-t-il sèchement répondu dans des propos rapportés par Parlons Basket . Ce débat sera évidemment sans fin et chacun se fera son propre avis dessus.