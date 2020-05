Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie d’Ibrahimovic sur le documentaire sur Michael Jordan

Publié le 12 mai 2020 à 19h35 par T.M.

Alors que le documentaire The Last Dance retrace les belles années des Bulls et Michael Jordan, Zlatan Ibrahimovic voit cela d’un bon oeil.

Dans les années 90, les Bulls de Michael Jordan ont écrit l’histoire de la NBA. Une belle histoire actuellement retracé par le documentaire The Last Dance . L’occasion pour tous les fans d’en savoir plus sur la bande à MJ, mais aussi de savoir comment le légendaire numéro 23 de Chicago a dédié sa vie au basket. Chaque semaine, les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux, que ce soient les joueurs de la NBA, les fans, mais aussi d’autres sportifs. D’ailleurs, Zlatan Ibrahimovic y est allé de son commentaire sur ce documentaire autour de Michael Jordan.

« Maintenant, vous voyez ce que c’est de jouer avec un gagnant »