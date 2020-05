Basket

Basket - NBA : Jordan, The Last Dance… Ce témoignage fort sur LeBron James !

Publié le 12 mai 2020 à 10h35 par Th.B.

Ancien coéquipier de LeBron James aux Cleveland Cavaliers, Kendrick Perkins a tenu à rappeler aux détracteurs du King qui est sujet à beaucoup de critiques depuis le début de la diffusion de The Last Dance à propos de son manque de mental par rapport à Michael Jordan, un épisode marquant de la carrière de James.

Depuis le 20 avril et la diffusion de The Last Dance , un documentaire produit par ESPN et diffusé sur Netflix qui retrace la carrière de Michael Jordan et son ultime année chez les Chicago Bulls en 1997-1998, les comparaisons fusent entre His Airness et King James . En effet, les téléspectateurs peuvent voir l’étendue de la soif de vaincre de Michael Jordan et de son mental d’acier. De quoi donner de gros arguments à MJ dans l’éternel débat du GOAT. L’occasion pour Kendrick Perkins, ancien coéquipier de LeBron James aux Cleveland Caverliers de souligner la force mentale dont James a fait part à un moment charnière de sa carrière.

« Parle moi de force mentale. Continuez… »