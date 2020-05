Basket

Basket - NBA : LeBron James, Kobe Bryant... Barkley désigne l'héritier de Michael Jordan

Publié le 22 mai 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 22 mai 2020 à 14h38

Depuis la diffusion du premier épisode de «The Last Dance», le débat sur le GOAT a été relancé. Selon Charles Barkley, Michael Jordan est le meilleur joueur de tous les temps, devant Kobe Bryant, puis LeBron James.

Charles Barkley a établi son top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps. Depuis la sortie du premier épisode de «The Last Dance» , les grandes figures de la NBA se disputent pour savoir qui est le GOAT. Si le débat se concentre beaucoup sur Michael Jordan et LeBron James, certains n'oublient pas Kobe Bryant pour autant. Dans des propos rapportés par Basket Session , Charles Barkley a pris position et laissé clairement entendre que Michael Jordan était le meilleur joueur de tous les temps. Alors qu'on lui a demandé de désigner le dauphin de la légende des Chicago Bulls, l'ancienne gloire des Sixers a milité en faveur de Kobe Bryant, et non de LeBron James.

«Le joueur le plus proche de MJ que je n'ai jamais vu, c'est Kobe»