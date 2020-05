Basket

Basket - NBA : Tony Parker s'enflamme pour The Last Dance !

Publié le 15 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

The Last Dance est devenue une série incontournable pour les amateurs de la NBA pendant le confinement. Tony Parker en est d’ailleurs un grand fan et a même versé quelques larmes devant les anecdotes de Michael Jordan.

Confinés à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, les amateurs de la NBA ont toutefois pu passer un bon confinement en regardant la série documentaire dédiée à Michael Jordan. The Last Dance a fait beaucoup de bruits et après la sortie étonnante de Zlatan Ibrahimovic, c’est au tour de Tony Parker de dresser un bilan sur cette série et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a adoré !

« C’est incroyable cette série ! »