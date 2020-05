Basket

Basket - NBA : Jordan, Bryant, GOAT... Ce vibrant hommage rendu à LeBron James !

Publié le 15 mai 2020 à 17h35 par A.D.

Alors que la série documentaire «The Last Dance» retrace les exploits de Michael Jordan, le débat sur le GOAT a été relancé. Selon Jason Williams, ancien du Heat, il ne fait aucun doute que LeBron James est au-dessus d'Air Jordan et Kobe Bryant.

LeBron James est incontestablement le GOAT. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Jason Williams. Depuis quelques semaines, «The Last Dance» revient sur l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. Depuis la sortie de cette série documentaire, le débat autour du GOAT a été relancé. Sur son compte Instagram , Jason Williams a donné son avis sur la question. Selon l'ancien pensionnaire du Miami Heat, LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps, devant Michael Jordan et Kobe Bryant.

«Quand on parle de LeBron, si on parle purement de basket… C’est le GOAT»