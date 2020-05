Basket

Basket - NBA : Jordan, Bryant, James... Steve Nash a tranché !

Publié le 8 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore LeBron James. Qui est le véritable GOAT de la NBA ? Steve Nash fait son choix lors d’un podcast !

C’est l’heure du bilan ! Confinés à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, les amateurs de basket et plus particulièrement de la NBA s’amusent à faire des bilans. Dernièrement, le débat autour du véritable GOAT de la ligue américaine a fait beaucoup parler. Les déclarations d’Isiah Thomas ont d’ailleurs fait grand bruit car la légende des Pistons avait placé Kareem Abdul-Jabbar devant Michael Jordan. Un ancien grand joueur de la NBA a aussi rendu son verdict dans le podcast « All The Smoke » .

« MJ est et sera mon choix pour le GOAT, toujours »