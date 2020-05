Basket

Basket - NBA : La fin de saison NBA vue par Tony Parker !

Publié le 15 mai 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir fermée ses portes à la suite du diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA pourrait reprendre dans les prochaines semaines. Une reprise directement en Playoffs est évoquée par de nombreux médias et Tony Parker valide cette idée !

Le coronavirus a touché de plein fouet le sport en général. Du côté du basket, la NBA a fortement été touchée par l’émancipation malheureuse du Covid-19 puisque la ligue américaine a fermé ses portes il y a quelques mois. Si la saison venait à reprendre, plusieurs fins pourraient être envisagées. Retour directement en Playoffs ? Fin de la saison régulière ? Tony Parker a donné son avis dans une interview pour Allo BeIN de BeIN Sports .

« Il va falloir être créatif et essayer de terminer la saison »