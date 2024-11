Transferts : Le PSG mise tout sur une star de Deschamps

Axel Cornic

Même s’il a perdu Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain a poursuivi sur sa lancée avec le recrutement de nombreux talent français. Et ce n’est pas fini, puisque le prochain mercato estival pourrait voir le club parisien viser un autre cadre de l’équipe de France de Didier Deschamps.

Avec Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani, la colonie française du PSG s’est agrandie ces dernières années. Cela reflète une volonté claire des dirigeants de miser beaucoup plus sur la filière tricolore et c’est même le cas avec les jeunes, comme on a pu le voir avec le recrutement de Désiré Doué cet été.

EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani ! https://t.co/AdNgEbkyb4 pic.twitter.com/o9oj0QrQpi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 21, 2024

Un PSG à la française

Désormais, les plus grands noms du football français sont liés au PSG, avec notamment Théo Hernandez. Ce dernier est en effet régulièrement lié à Paris par la presse italienne, notamment avec les problèmes physiques rencontrés par Nuno Mendes. Mais c’est une autre star de l’équipe de France de Didier Deschamps qui semble occuper les pensées du club de la capitale.

Thuram, priorité de l’été 2025 ?

D’après les informations de TMW, il s’agirait de Marcus Thuram. Parti à l’Inter en 2023, il a été l’un des grands regrets du recrutement de Luis Campos, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Mais le PSG souhaiterait désormais se rattraper et l’attaquant français serait tout simplement la cible prioritaire du prochain mercato estival.