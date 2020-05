Basket

Basket : Jean-Michel Aulas impliqué dans la décision de Tony Parker ? La réponse !

Publié le 22 mai 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que Tony Parker a pris la décision de se séparer du coach de l’ASVEL Zvezdan Mitrovic, Tony Parker affirme que Jean-Michel Aulas « lui fait confiance », et que la décision a été prise de consort avec Nicolas Batum.

Coup de tonnerre à Lyon ce jeudi. Tony Parker, président de l’ASVEL, prenait la décision de se séparer du coach du club villeurbanais Zvedzan Mitrovic. Le coach monténégrin aurait « plusieurs fois franchi des limites » selon Tony Parker, qui a pris la décision de le remercier avec Nicolas Batum, directeur des opérations basket du club. Et Jean-Michel Aulas n’aurait rien à voir avec cette décision…

« Nico et Jean-Michel me font confiance »