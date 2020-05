Basket

Basket - NBA : Coronavirus, crise... L'incroyable geste de Magic Johnson !

Publié le 18 mai 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Magic Johnson a tenu à réagir. L'ancienne gloire des LA Lakers a décidé de faire un geste de près de 92M€ pour soutenir les petits commerçants issus des minorités.

Magic Johnson a mis la main à la poche pour soutenir les petits commerçants. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les entreprises, liés au sport ou non, souffrent énormément sur le plan financier. D'autant plus, lorsque ces entités sont issues des minorités. Pour venir en aide aux petits commerces qui ne parviennent pas à obtenir des prêts, Magic Johnson a, via sa compagnie d'assurance EquiTrust Life Insurance Co. , décidé de s'associer à MBE Capital Partners . Après avoir injecté près de 92M€, Magic Johnson aurait l'intention de proposer 5000 prêts.

«C’est une question de vie ou de mort pour beaucoup de chefs d’entreprise»