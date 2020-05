Basket

Basket - NBA : James, Jordan... Shaquille O'Neal monte au créneau pour Kobe Bryant !

Publié le 22 mai 2020 à 16h35 par A.D.

Depuis la sortie du premier épisode de «The Last Dance», les grandes figures du basket se disputent pour désigner le GOAT entre LeBron James et Michael Jordan. Selon Shaquille O'Neal, Kobe Bryant devrait également être au coeur du débat.

Kobe Bryant peut s'assoir à la même table que LeBron James et Michael Jordan. Shaquille O'Neal est formel. Grâce à «The Last Dance» , les amoureux du basket peuvent (re)vivre les plus belles années de Michael Jordan avec les Chicago Bulls. Depuis la diffusion du tout premier épisode de la série documentaire, le débat sur le GOAT a été relancé. Ainsi, les plus grandes figures de la NBA désignent chacun à leur tour celui qu'ils considèrent comme étant le meilleur joueur de tous les temps. Interrogé dans l'émission «After the Dance» pour Sports Center , Shaquille O'Neal a expliqué qu'il ne fallait en aucun cas oublier Kobe Bryant.

«Vous devez respectueusement ajouter Kobe dans cette conversation»