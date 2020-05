Basket

Basket - NBA : Cet ancien joueur prêt à en découdre avec Michael Jordan !

Publié le 20 mai 2020 à 13h35 par La rédaction

Accusé par Michael Jordan d’être la source à l’origine du best-seller « The Jordan Rules » du journaliste Sam Smith, Horace Grant a réfuté les propos de la légende des Bulls avant de déclarer qu’il voudrait régler ce problème « comme des hommes » !

La série documentaire sur Michael Jordan et la saison 1997-1998 des Bulls a fait beaucoup de bruits. Si The Last Dance a été très majoritairement bien accueillie par les fans de la NBA en commençant par les joueurs de la ligue américaine, elle a aussi reçu des retours négatifs. Horace Grant, ancien joueur de la franchise de Chicago, a critiqué la série et même Michael Jordan. La raison ? La légende des Bulls a affirmé que Grant a été une des sources-clés du livre « The Jordan Rules » , qui raconte la saison 1990-1991 des Bulls de l’intérieur, en se focalisant particulièrement sur l’attitude agressive de Jordan dans le vestiaire. L’ailier pousse un coup de gueule dans le podcast « Kap & Company » d’ ESPN et veut même en venir aux mains !

« Si Jordan m’en veut, alors parlons-en, ou réglons-le comme des hommes »