Basket

Basket - NBA : Quand Boris Diaw s’enflamme pour The Last Dance !

Publié le 20 mai 2020 à 9h35 par Th.B. mis à jour le 20 mai 2020 à 9h37

Ancien joueur de NBA, Boris Diaw n’a pas caché sa satisfaction quant à la diffusion des exploits de Michael Jordan et des Chicago Bulls dans le documentaire The Last Dance.

Champion NBA et médaillé d’or à un championnat d’Europe avec l’Équipe de France, Boris Diaw est aujourd’hui retraité et a pu grandir en suivant les exploits de Michael Jordan dans les années 90. His Airness est le seul joueur de l’histoire à avoir porté une équipe qui a réalisé deux three-peat dans une même décennie. De 1991 à 1998, les Chicago Bulls ont régné sur le monde du basket, comme cette domination a très bien été représentée par Jason Hehir et les équipes d’ ESPN pour le documentaire The Last Dance . Une série de 10 épisodes, diffusée sur Netflix , qui a permis aux fans comme aux simples spectateurs de (re)vivre ce succès de l’intérieur avec ses hauts et ses bas. Ancien champion de NBA avec les San Antonio Spurs en 2014, Boris Diaw a particulièrement apprécié cette mise en lumière des exploits des Bulls dans les années 90.

« Beaucoup commençaient à oublier qui étaient Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 1990 »