Basket

Basket - NBA : Un avenir chez les Knicks pour Antetokounmpo ? La réponse

Publié le 17 mai 2020 à 12h35 par T.M.

En 2021, Giannis Antetokounmpo pourrait bien quitter les Bucks. Mais pour aller où ? Visiblement, les Knicks auraient très peu de chances d’attirer le Grec.

MVP de la dernière saison, Giannis Antetokounmpo est le visage actuel de la NBA, mais aussi l’avenir. Un joueur qui fait actuellement le bonheur des Milwaukee Bucks, mais cela pourrait rapidement se terminer. En effet, le Grec voit son contrat se terminer en 2021, lui donnant ainsi l’occasion de rejoindre une autre franchise à cette date. Qui réussira donc à attirer Antetokounmpo ? Les Warriors, le Heat, les Raptors… Plusieurs destinations sont déjà évoquées pour le Greek Freak, qui aurait d’ailleurs une idée déjà faite pour ce qui est des Knicks.

« Antetokounmpo était déçu par la franchise »