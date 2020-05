Basket

Basket - NBA : Huis clos, trash-talking... Stephen Curry annonce du lourd pour la reprise !

Publié le 16 mai 2020 à 9h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, les compétitions sportives ont été suspendues durant de longues semaines. Alors que la NBA pourrait reprendre à huis clos, Stephen Curry a annoncé la couleur pour la reprise.

Le public ne sera pas dans les gradins, mais au plus près des joueurs. Pendant de longues semaines, les compétitions sportives se sont mises en pause pour contrer le coronavirus. Alors que la situation semble s'améliorer, la NBA pourrait bientôt reprendre ses droits. Toutefois, la fin de saison devrait être disputée à huis clos par mesure de précaution. Ce qui pourrait être un mal pour un bien. Comme l'a indiqué Stephen Curry à Jimmy Kimmel sur ABC , les fans ne seront pas au sein de l'arène, mais pourront être au premières loges pour suivre le trash-talking.

«Ce serait un autre niveau de dinguerie de ce qu’on se dit sur le parquet»