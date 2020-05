Basket - NBA : Un verdict bientôt connu pour la reprise de la NBA ?

Basket

Arrêtée depuis la première quinzaine de mars à cause de la pandémie du Covid-19, la saison régulière de la NBA pourrait ne pas reprendre. Commissioner de la ligue, Adam Silver aurait évoqué une décision finale dans les quatre prochaines semaines.

Suite à la mauvaise blague de Rudy Gobert début mars avec les micros des journalistes et sa contraction du Covid-19, la NBA est à l’arrêt. Alors que la France est depuis lundi déconfinée, la population des États-Unis est toujours assignée à sa résidence afin d’éviter la propagation du coronavirus. Qu’en est-il des évènements sportifs ? Les débats font rages sur les réseaux sociaux, la possibilité de jouer à huis clos dans des bulles a récemment été évoquée par Adam Silver. Le NBA commissioner aurait donné des précisions sur la suite des opérations.

Insider pour The Athletic, Shams Charania a révélé sur son compte Twitter qu’Adam Silver a assuré au comité des gouverneurs dans la nuit de mardi à mercredi sur notre fuseau horaire qu’il estimerait pouvoir rendre un verdict final sur la reprise, ou non, de la NBA dans les 2 à 4 prochaines semaines. Les amoureux de la NBA sont donc désormais prévenus. Reste à savoir de quoi cette décision retournera.

NBA and Adam Silver targeting a season decision in 2-to-4 weeks comes after Silver told players Friday it can go into June. Now -- for first time since the coronavirus stoppage started on March 11 -- a specific timeframe. https://t.co/TArbVNpxCZ