Basket - NBA : Coronavirus, huis clos... Shaquille O'Neal en rajoute une couche !

Publié le 10 mai 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que la NBA pourrait reprendre ses droits, Shaquille O'Neal a pris position en faveur d'une annulation de la saison. L'ancienne gloire des LA Lakers n'imagine pas du tout une reprise à huis clos.

Shaquille O'Neal n'espère pas voir une reprise de la saison, et encore moins à huis clos. Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, la NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Alors que la saison pourrait reprendre, les organisateurs envisageraient de réunir les équipes dans une ou deux «bulles» situées à Las Vegas et Disney World et de disputer les matchs à huis clos. Un scénario qui ne plait pas du tout à Shaquille O'Neal, comme il l'a clairement expliqué à For The Win .

«J'ai besoin de voir ce fan qui me fait des grimaces quand je manque un lancer»