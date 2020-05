Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo vers les Warriors ?

Publié le 9 mai 2020 à 21h35 par Th.B.

Free agent à l’été 2021, Giannis Antetokounmpo est annoncé avec insistance du côté de Golden State. Et pour parvenir à ses fins avec le franchise player des Milwaukee Bucks, les Warriors pourraient proposer un trade alléchant à la franchise du Wisconsin.

Alors que l’incertitude règne toujours autant autour d’une potentielle reprise de la NBA cette saison, le commissionner de la NBA Adam Silver a évoqué la possibilité de jouer dans des bulles sans supporters. Confinés comme l’ensemble de la population américaine, les joueurs de la ligue américaine ne cessent de donner des nouvelles sur leurs réseaux. Les différents médias profitent que le sport soit à l’arrêt afin d’évoquer l’avenir de certaines figures de proue de la ligue. Star incontestée des Bucks, Giannis Antetokounmpo pourrait à terme quitter Milwaukee, étant free agent à l’été 2021. Et un trade bien spécifique serait susceptible de prendre forme avec les Golden State Warriors.

Draymond Green primordial pour le trade d’Antetokounmpo à Golden State ?