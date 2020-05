Basket

Basket - NBA : LeBron James envoie un nouveau message fort à Michael Jordan !

Publié le 19 mai 2020 à 13h35 par Th.B.

Considérant Michael Jordan comme une légende du jeu et faisant de lui son idole, LeBron James aurait aimé pouvoir jouer avec ces grands joueurs et contre eux tout en glissant une pensée chaleureuse à His Airness.

Avec la diffusion de The Last Dance sur ESPN et Netflix , les observateurs, les joueurs et les simples spectateurs ont pu (re)vivre les exploits de Michael Jordan et de la dynastie des Chicago Bulls dans les années 90 avec leurs 2 threepeat. Dans le débat du GOAT (meilleur joueur de tous les temps), Michael Jordan est en concurrence avec LeBron James. Mais King James voit en Jordan en une réelle inspiration et regrette de ne pas avoir pu se mesurer à His Airness et aux grands joueurs de l’époque.

« Merci d'être mon ange, mon inspiration, mon super-héros ! »