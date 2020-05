Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James s’imagine jouer avec… Michael Jordan !

Publié le 19 mai 2020 à 10h35 par Th.B.

Idole ou « Jésus Christ » comme il l’appelle, Michael Jordan a fortement inspiré LeBron James qui estime que leurs deux façons de jouer étaient très complémentaires.

Dimanche soir, ESPN diffusait les deux derniers épisodes du documentaire The Last Dance aux États-Unis. Une série que les fans, joueurs et observateurs de la NBA ont suivis avec attention, à l’instar de LeBron James. Inspiré par MJ ou His Airness , King James a profité de la fin de The Last Dance pour évoquer un de ses regrets. Selon lui, leurs styles de jeu étaient susceptibles de faire des étincelles.

« Je pense que nos jeux étaient en parfaite corrélation pour réussir »