Basket - NBA : Stephen Curry fait son mea culpa

Publié le 17 mai 2020 à 14h35 par A.D.

Alors que la saison est plus que compliquée, que ce soit à titre personnel ou collectif, Stephen Curry a des choses à se reprocher. Comme il l'a reconnu, le meneur des Golden State Warriors a failli dans son leadership.

Stephen Curry n'a pas bien joué son rôle de leader. C'est ce qu'il a lui-même reconnu. Depuis le début de la saison, Stephen Curry vit des mois difficiles. Peu épargné par les blessures, le meneur des Golden State Warriors a manqué de nombreux rendez-vous décisifs. Ce qui peut expliquer en partie la très mauvaise saison de la franchise californienne (actuellement dernière en conférence Ouest). Alors que le coronavirus a provoqué la suspension de la NBA, Stephen Curry estime ne pas avoir suffisamment apporté en terme de leadership depuis le début de l'exercice 2019-2020. Lors d'un entretien accordé à ESPN , le protégé de Steve Kerr a tenu à faire son mea culpa.

«Je n’ai pas fait un bon boulot dans ce domaine»