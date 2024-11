A l’OM, il dénonce une injustice

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’étranger, le championnat de France est souvent moqué et la Ligue 1 fait l’objet de nombreuses critiques. L’expression « farmers league » est ainsi régulièrement évoquée pour parler de notre championnat, un avis que ne partage pas du tout Neal Maupay. Débarqué à l’OM durant le dernier mercato estival, il a ainsi pris la défense de la Ligue 1 face à ces détracteurs.

Certes, la Ligue 1 n’a pas la même grandeur que la Premier League, la Liga ou encore la Serie A. Mais le championnat de France mérite-t-il pour autant toutes les critiques qui sont formulées ? Pour parler de la Ligue 1, à l’étranger, l’expression « farmers league » (championnat de fermiers) est régulièrement utilisé. Mais les acteurs de notre championnat n’ont pas le même avis sur le sujet…

« C’est un peu injuste »

Interrogé par Bleacher Report, Neal Maupay a répondu à ceux qui qualifient la Ligue 1 de « farmers league ». L’attaquant de l’OM a alors fait savoir à ce propos : « Je pense que c’est un peu injuste quand vous regardez les équipes que nous avons en Ligue 1 et les joueurs. Cette saison va commencer à faire changer d’avis les gens. Le champion devient de plus en plus compétitif ».

« Ce n’est pas facile de jouer ici »

« Quand vous regardez la Ligue des Champions, le LOSC gagne des matchs, Brest gagne des matchs. C’est facile de dire la Ligue 1 est une « farmers league » car il y a moins d’argent qu’en Premier League et d’autres championnats. Mais la qualité est bonne et ce n’est pas facile de jouer ici », a ensuite expliqué Neal Maupay.