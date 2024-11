En plein malaise au PSG, elle sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement avec l’équipe de France, Grace Geyoro est une joueuse du PSG. Si elle a été l’une des cadres de l’équipe parisienne, ce n’est plus vraiment le cas depuis l’arrivée de Fabrice Abriel comme entraîneur. D’abord destituée de son brassard de capitaine, Geyoro n’a pas été sélectionnée pour la dernière rencontre du PSG contre Dijon. Le malaise est présent et voilà que la Parisienne a pris la parole.

Le cas Grace Geyoro fait de plus en plus parler au PSG. Joueuse de l’équipe féminine, elle s’était retrouvée au coeur d’une première affaire il y a quelques semaines quand Fabrice Abriel, son entraîneur, lui avait enlevé le brassard de capitaine. Voilà que ça ne s’est pas arrêté là. En effet, lors de la dernière journée de D1 Arkéma, Geyoro n’a même pas été appelée pour la rencontre entre le PSG et Dijon. « On va l'accompagner pour retrouver une place de titulaire. C'est ma décision, c'est pour ça que je suis entraîneur. J'ai ce rôle difficile de sélectionner l'équipe, je n'explique pas tout, tout le temps, médiatiquement, ça reste entre nous. C'est bien détaillé entre nous, il n'y a pas de problème », s’était alors expliqué Abriel.

« Je ne peux rien contre la méchanceté ou l’injustice »

Que se passe-t-il donc avec Grace Geyoro au PSG ? Alors que la Parisienne vient de rejoindre l’équipe de France, elle a évoqué sa situation avec le club de la capitale. Dans des propos accordés à L’Equipe, Geyoro a alors fait savoir : « Je ne cherche pas vraiment d’explications. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent, ni ce qu'il se passe. Je ne peux rien contre la méchanceté ou l'injustice. Je veux être moi, surtout ».

« C'est une vraie bouffée d’oxygène »

Tandis que Grace Geyoro ne traverse donc pas la meilleure des périodes au PSG, elle se réjouit d’être actuellement avec l’équipe de France. « J'avais hâte. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Ici, je peux m'entraîner correctement, m'exprimer, jouer des matches et prendre du plaisir. Laurent Bonadei compte énormément sur moi, alors je donne le maximum pour lui ! Cette confiance, ça fait plaisir », a-t-elle expliqué.