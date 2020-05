Basket

Basket - NBA : LeBron, Antetokounmpo... Lillard dévoile le nom de son MVP !

Publié le 28 mai 2020 à 14h35 par La rédaction

Qui sera le MVP de la saison régulière ? Giannis Antetokounmpo et LeBron James se sont particulièrement distingués cette année mais Damien Lillard a tranché !

Après avoir fermée ses portes à la suite du diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA pourrait reprendre dans les prochaines semaines. Directement en Playoffs ? Difficile de le savoir aujourd’hui mais qu’importe cette décision, il faudra choisir le vainqueur du MVP de la saison régulière. Plutôt Giannis Antetokounmpo ou LeBron James ? Un grand joueur de la Conférence Ouest s’est positionné.

« Je pense que c’est LeBron »