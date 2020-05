Basket

Basket - NBA : Jordan, James… Pour ce champion NBA, il n y a pas photo !

Publié le 27 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

En atteste les choses qu’il a souhaité montrer dans The Last Dance, un documentaire qu’il a produit, Michael Jordan ne mériterait pas d’être le GOAT selon Kendrick Perkins, qui voit en LeBron James le meilleur joueur de tous les temps.

Chaque jour, et ce depuis le début de la diffusion de The Last Dance le 19 avril dernier aux États-Unis, de nouveaux témoignages sur l’identité du vrai GOAT font surface dans la presse et sur les réseaux sociaux. Anciennes gloires ou stars actuelles de la NBA, tout le monde prend position pour trancher entre Michael Jordan et LeBron James. Ayant joué avec King James aux Cleveland Cavaliers, Kendrick Perkins, champion NBA avec les Boston Celtics en 2008, a utilisé The Last Dance pour égratigner His Airness et porter son choix sur LeBron James.

« The Last Dance a été fait pour que MJ ressemble à un super-héros, mais… »