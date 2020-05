Basket

Basket - NBA : Quand un All-Star se compare… à Michael Jordan !

Publié le 27 mai 2020 à 13h35 par Th.B.

Alors que le débat du GOAT ne cesse de faire parler depuis la diffusion de The Last Dance, Bradley Beal a profité du documentaire d’ESPN sur Michael Jordan pour se trouver certains points de comparaisons avec His Airness.

Doc Rivers, Magic Johnson, Scottie Pippen… Que ce soit la old school ou les joueurs actuels de la NBA, tout le monde a son avis sur le débat du GOAT entre Michael Jordan et LeBron James. Certains soulignent les six bagues de His Airness pour démontrer sa supériorité quand d’autres appuient sur l’exploit de King James en 2016, pourtant mené 3-1 dans la série face aux Golden State Warriors, ce qui lui a valu le surnom du Chosen One . Cependant, au milieu de toutes ces déclarations, Bradley Beal a profité d'une invitation pour un podcast pour voir en Michael Jordan certaines similarités avec son propre jeu et sa situation aux Washington Wizards avec John Wall.

« Quand Scottie Pippen était out, c’est comme quand John (Wall) est out, et inversement »