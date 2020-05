Basket

Basket - NBA : Magic Johnson lâche une grosse prédiction sur LeBron James !

Publié le 26 mai 2020 à 14h35 par Th.B.

Dans le cadre de l’éternel débat pour le meilleur joueur de basket de tous les temps entre LeBron James et Michael Jordan, Magic Johnson a tenu à mettre un terme au débat en dévoilant une prédiction pour la suite de la carrière de King James.

Michael Jordan a remporté six bagues de champion avec ses Chicago Bulls quand LeBron James n’a remporté (que) trois titres de champion avec le Miami Heat et les Cleveland Cavaliers. Si on ne s’arrêtait qu’aux titres, le meilleur joueur de tous les temps serait sans contestation possible His Airness , au vu du nombre de ses bagues. Néanmoins, pour Magic Johnson, la réponse n’est pas si simple, compte tenu de la palette plus complète de LeBron James et surtout du fait que la carrière de King James n’est pas encore terminée…

« Il a peut-être une chance de rattraper Jordan »