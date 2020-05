Basket

Basket - NBA : Cette énorme différence notée entre Michael Jordan et Kobe Bryant

Publié le 19 mai 2020 à 19h35 par A.D.

Michael Jordan et Kobe Bryant font partie des meilleurs joueurs NBA de tous les temps. Selon Rick Fox, ancien des Lakers, les deux hommes ont deux manières totalement différentes de concevoir la compétitivité.

Michael Jordan et Kobe Bryant ne voient pas la compétitivité de la même manière. Les deux légendes américaines ont laissé une trace indélébile en NBA. Grâce à leurs performances XXL avec les Chicago Bulls et les Los Angeles Lakers, Michael Jordan et Kobe Bryant sont au coeur du débat pour désigner le GOAT. Une question qui a été relancée depuis la diffusion du premier épisode de «The Last Dance». Interrogé sur Michael Jordan et Kobe Bryant, Rick Fox les a comparé et a tenu à pointer du doigt leur plus grande différence. Selon l'ancien pensionnaire des Lakers, elle concernerait leur compétitivité.

«Mike est en compétition avec vous, Kobe avec lui-même»