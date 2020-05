Basket

Basket - NBA : Ce coéquipier de LeBron James qui lui donne le titre de MVP !

Publié le 25 mai 2020 à 10h35 par T.M.

Avant l’arrêt de la saison NBA, LeBron James impressionnait toujours autant avec les Lakers. D’ailleurs, pour Danny Green, il n’y a aucun débat, le King est le MVP.

Suite au contrôle positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA a décidé de suspendre ses activités. Depuis, la saison n’a toujours pas repris, mais si cela commence à se préciser. La bataille entre les Bucks et les Lakers pourra donc repartir de plus belle. En effet, avant cet arrêt à cause de la crise sanitaire, les deux franchises dominaient leur conférence respective, s’imposant alors que les deux prétendants au titre final. Il faut dire que la franchise de Los Angeles pouvait compter sur un très grand LeBron James. Malgré ses 35 ans, le King domine toujours autant ses adversaire. Des performances qui plaçaient d’ailleurs LeBron James comme un favori pour le titre de MVP.

« Il est le MVP de la ligue »