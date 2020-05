Basket

Basket - NBA : Jordan, Mykonos… Antetokounmpo annonce la couleur pour le titre

Publié le 24 mai 2020 à 16h35 par J.-G.D.

Alors que les Milwaukee Bucks sont à la recherche d’un deuxième sacre dans leur histoire, Giannis Antetokounmpo fait une promesse à ses coéquipiers.

Il faut remonter à 1971 pour assister au seul titre de Milwaukee en NBA. La franchise du Wisconsin peut compter sur une star de la ligue américaine afin de remporter une nouvelle couronne : Giannis Antetokounmpo. Ce ne sera toutefois peut-être pas cette année suite à l'arrêt à la saison. Néanmoins, l’international grec reste le top player des Bucks, et dans des propos rapportés par Basket USA , Antetokounmpo compte emmener l’ensemble de l’équipe à Mykonos en cas de sacre des Milwaukee Bucks.

« Après avoir gagné le titre, on pourra fumer un cigare comme Jordan et tous le faire à Mykonos »