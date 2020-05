Basket

Basket - NBA : Coronavirus, reprise... Le message fort de Nicolas Batum !

Publié le 23 mai 2020 à 11h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue il y a plusieurs semaines. Alors qu'une reprise très prochaine serait à l'étude, Nicolas Batum a fait part de ses doutes.

La NBA pourra-t-elle reprendre sans risque ? Telle est la question. Il y a plusieurs semaines la NBA a été suspendue a cause du coronavirus. Alors que certaines activités sportives ont repris leur droit, la ligue américaine pourrait, elle aussi, faire son retour. Interrogé par beIN SPORTS sur le sujet, Nicolas Batum s'est montré optimiste : « Il y a un peu d’optimisme, et c’est la première fois depuis plus de deux mois. Mais on va voir. Il y a beaucoup de rumeurs, et ce n’est pas encore sûr à 100%, ni sur le déroulement, ni sur le fait de savoir si on va reprendre là où on s’en était arrêté. » Toutefois, l'ailier des Hornets n'est pas tout à fait rassuré pour autant à l'idée de reprendre la saison. Lors du même entretien, Nicolas Batum s'est livré sur les risques sanitaires que pouvaient engendrer un retour à la compétition.

«Je doute que d’ici 15 jours, on puisse dire que tout est 'safe'»