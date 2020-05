Basket

Basket - NBA : Coronavirus, reprise... Nicolas Batum annonce la couleur !

Publié le 23 mai 2020 à 9h35 par A.D.

La NBA a été suspendue pendant de longues semaines à cause du coronavirus. Alors qu'une reprise serait à l'étude, Nicolas Batum a lâché des précisions de taille.

La reprise est en bonne voie, mais rien n'est encore fait. C'est en tous les cas ce qu'a précisé Nicolas Batum. Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue pendant plusieurs semaines. Alors que la compétition pourrait reprendre très prochainement, les franchises se prépareraient au cas où. Lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS , Nicolas Batum, ailier français des Hornets, a lâché ses vérités sur la reprise de la NBA.

«Aucune décision ne serait prise avant 10, 15 jours…»