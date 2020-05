Basket

Basket - NBA : The Last Dance, Jordan… Rodman vole au secours de Scottie Pippen !

Publié le 20 mai 2020 à 17h35 par Th.B.

Plutôt agacé par le portrait que The Last Dance a dressé de lui, Scottie Pippen ne devrait pas s’en faire selon son ancien coéquipier chez les Chicago Bulls : Dennis Rodman.

Dès les premiers épisodes de The Last Dance , Michael Jordan ne s’en est pas caché, de ses propres mots, il n’aurait jamais gagné ses six bagues de champion NBA sans Scottie Pippen, son numéro deux. Cependant, « Pip » a eu, comme beaucoup, ses moments de moins bien et de mauvais jugements. D’après les informations de l’insider ESPN Jackie McMullan, le documentaire du média laisserait un goût amer à Scottie Pippen. En effet, Pippen n’aurait pas vraiment apprécié la manière dont il a été montré à certains moments de sa carrière dans la franchise de l’Illinois comme lors de sa décision de ne pas jouer les ultimes secondes d’un match crucial ou de ne plus jouer pendant plusieurs mois à cause de sa situation contractuelle. Un sentiment normal, mais qui ne devrait pas tant l’affecter que cela selon Dennis Rodman, deuxième lieutenant de MJ lors du deuxième Threepeat.

« Il devrait avoir la tête haute dans ce documentaire, encore plus que Michael Jordan »