Basket - NBA : Michael Jordan ou LeBron James ? Pour lui, il n y a pas de débat !

Publié le 20 mai 2020 à 11h35 par Th.B.

Champion NBA avec les San Antonio Spurs, Boris Diaw a grandi en témoignant des exploits de Michael Jordan et a pu se frotter à LeBron James. L’occasion pour lui de trancher dans l’éternel débat du GOAT.

Voici un débat qui semble sans fin. Depuis l’incroyable victoire des Cleveland Cavaliers sur les Golden State Warriors lors des finales NBA de 2016, la franchise de l’Ohio ayant pourtant été menée 3-1 dans la série, LeBron James est considéré comme The Chosen One , ou l’élu. Malgré son bilan qui penche vers le négatif en finale, alors que Michael Jordan ne s’est jamais incliné à ce stade de la compétition avec ses six bagues de champion NBA, ce succès a permis aux observateurs d’alimenter le débat du GOAT, ou meilleur joueur de tous les temps. Cependant grâce à The Last Dance et à ses exploits effectués dans les années 90 avec les Chicago Bulls, Michael Jordan n’a rien à prouver à personne, ni à LeBron James selon Boris Diaw.

« Les jeunes pensent que le GOAT, c’est LeBron James… »