Basket

Basket - NBA : Les Lakers vont prendre des mesures drastiques pour la reprise !

Publié le 21 mai 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que la saison devrait reprendre courant juillet, les Los Angeles Lakers compteraient mettre en place un protocole de sécurité afin de mettre toutes les chances de leur côté pour rafler le trophée Larry O’Brien.

Depuis la première quinzaine du mois de mars et la suspension de la NBA afin de ne pas propager la pandémie du Covid-19, les informations circulent concernant la reprise de la NBA. À ce jour, la ligue la plus prestigieuse du basket mondial devrait reprendre ses droits lors du mois de juillet. En l’état actuel des choses, le Disney World d’Orlando en Floride serait le lieu de prédilection pour disputer le reste de la saison, à savoir les Play-Offs. Et pour ne pas propager l’épidémie et de ne pas contracter le virus, des bulles personnelles pour chaque franchise pourraient être mises à disposition. En ce qui concerne les Los Angeles Lakers, l’organisation des Angelinos devrait se confiner ensemble et en particulier les stars comme LeBron James et Anthony Davis d’après Jared Dudley.

« Bron, AD et les top guys, on va les mettre dans une bulle et ne pas les laisser sortir »