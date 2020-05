Basket

Basket - NBA : Une nouvelle star est invitée à rejoindre LeBron James aux Lakers !

Publié le 21 mai 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 21 mai 2020 à 10h37

Superstar à Portland, Damian Lillard aura toutefois du mal à décrocher un titre avec les Blazers. Par conséquent, il est invité à quitter sa franchise pour rejoindre les Lakers.

Considéré comme l'un des meilleurs meneurs de la Ligue, Damian Lillard présente des statistiques impressionnantes depuis ces débuts en NBA en 2012. Excellent shooteur, il est surtout décisif dans les moments clés. Toutefois, il aura du mal à briller sur le plan collectif avec les Blazers. Finaliste de la conférence ouest la saison dernier, Portland a été sweepé par les Warriors tandis qu'avant l'arrêt de la saison de NBA, la franchise de l'Oregon se battait pour une place en playoffs. Rien de très motivant pour un joueur du talent de Damian Lillard. C'est la raison pour laquelle, Stephen A. Smith, célèbre personnalité de la télévision sportive américaine, lui conseille de quitter les Blazers pour rejoindre les Lakers où il formerait un trio redoutable avec LeBron James et Anthony Davis.

Un big three James-Davis-Lillard ?